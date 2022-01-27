МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россияне могут использовать большую часть своих документов использовать в электронном виде, но это не значит, что бумажные оригиналы уже не нужны, рассказал в интервью радио Sputnik старший юрисконсульт компании "Мой Семейный Юрист" Дмитрий Смаковский. Эксперт перечислила, кого лишат наследства, даже если есть завещание

По его словам, оригиналы документов не занимают много места, и их ни в коем случае не надо выбрасывать. "Желательно хранить их в надежном месте, это может быть банковская ячейка, но можно и просто держать их дома, чтобы они были под рукой. Бывают разные ситуации, приятные и неприятные, когда документ может понадобиться", – сказал он.

Так, очень важно хранить в бумажном виде свидетельство о рождении — оно бывает необходимо при вступлении в наследство. "При оформлении наследственного дела нотариус всегда требует данный документ именно в бумажном виде", – объяснил Смаковский.

Трудовая книжка может пригодиться при начислении пенсии, а свидетельство о браке – при заключении некоторых сделок с имуществом. При этом в ряде случаев оригиналы документов действительно не требуются, достаточно сообщать их номера. Например, медицинские учреждения часто требуют не сам полис ОМС, а лишь его номер. А банковские сотрудники обычно не просят предъявить свидетельство ИНН.

"Носить с собой полис ОМС или пластиковую карточку СНИЛС тоже, наверное, нет необходимости. Если номер известен, обычно этого достаточно. Или если вы, например, захотите оплатить госпошлину для подачи искового заявления в суд, вам понадобятся сведения об ИНН, но никто, даже сотрудник банка, не попросит у вас его в бумажном виде", – объяснил Смаковский.

Паспорт гражданина России желательно всегда носить с собой в бумажном виде. Во многих госучреждениях человека могут попросить предъявить оригинал документа, пояснил юрист, а для входа в ресторан по QR-коду для подтверждения личности достаточно предъявить фотографию паспорта, заключил он.