МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В настоящее время нет фактов, свидетельствующих о том, что при "омикроне" последствий заболевания будет меньше, чем при других штаммах, отметила в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Названы сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

По ее словам, появление нового штамма не привело к тому, что коронавирус перестал взаимодействовать с нервной и кровеносной системами человека: люди, перенесшие COVID-19, чаще всего сталкиваются с нарушениями в работе именно этих систем.

"Диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесенного заболевания. Эти три месяца еще не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после "омикрона" постковидного синдрома нет. Среднепопуляционное снижение тяжести COVID-19 объясняется в большей степени тем, что доля вакцинированных весьма высока. С учетом этого фактора, снижение тяжести заболевания при заражении "омикроном" по сравнению с "дельтой" – всего 20-25%", – сказала Баранова.

По ее словам, продолжительность COVID-19 с появлением омикрон-штамма не изменилась.

"Большинство больных страдают пять-семь дней, более длительное течение – неблагоприятный признак. Женщины более подвержены развитию постковидных реакций. Это объясняют тем, что женщины более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины. Вообще, у постковидного состояния несколько составляющих: аутоиммунная, проблемы с коагуляцией, с нервной системой, с работой мозга и с мужской репродукцией", – объяснила Баранова.

Она считает, что лучше заранее подумать о возможных последствиях и предотвратить развитие постковидного синдрома.

"На мой взгляд, нужно сразу же после COVID-19 не ждать развития постковидного синдрома, а начинать восстанавливать метаболизм. Тогда и проявлений постковидных симптомов будет меньше. Плюс важна программа реабилитации, чтобы сразу после болезни не бежать на работу", – заключила биолог.