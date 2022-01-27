МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В Москве выявлено 26 586 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в своем Telegram-канале. В России выявили 88 816 новых случаев COVID-19

Вчера в городе было выявлено 19 856 новых случаев заражения коронавирусом, доля госпитализаций составляет 6%, за сутки умерло 74 пациента.

В Москве за сутки госпитализировано 5,5% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1459 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 494 человека", — сообщили в канале. Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19

В городе выздоровели ещё 5465 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 940 819. Выявлено 26 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 5,5%.

В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Три города с максимальным числом заражений в стране: