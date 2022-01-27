МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации от коронавируса в скором времени будут отражаться на Госуслугах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.
Портал будет получать информацию о противопоказаниях, и граждане смогут в личном кабинете получить сертификат, подтверждающий эту информацию, пояснил он.
Российский премьер уже подписал соответствующее постановление.
В настоящее время на Госуслугах отражаются данные о пройденных этапах вакцинации и перенесенном заболевании.
Решение о наличии противопоказаний для вакцинации от COVID принимают только врачи на основании оценки состояния пациента и его истории болезни, подчеркнул Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/society/20220127/835905896.html
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