МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации от коронавируса в скором времени будут отражаться на Госуслугах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции. Мишустин объявил о выделении дополнительных средств на работу поликлиник

Портал будет получать информацию о противопоказаниях, и граждане смогут в личном кабинете получить сертификат, подтверждающий эту информацию, пояснил он.

Российский премьер уже подписал соответствующее постановление.

В настоящее время на Госуслугах отражаются данные о пройденных этапах вакцинации и перенесенном заболевании.

Решение о наличии противопоказаний для вакцинации от COVID принимают только врачи на основании оценки состояния пациента и его истории болезни, подчеркнул Михаил Мишустин.