МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Эксперты центра законодательных инициатив (ЦЗИ) при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве в связи с иском швейцарской компании Sqwin SA против Samsung из-за использования платежного сервиса Samsung Рау предложили повысить роль суда по интеллектуальным правам при рассмотрении патентных споров, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Москвы. АКИТ обратилась к бизнес-омбудсмену в связи с иском Sqwin против Samsung

В июле 2021 года Арбитражный суд Москвы постановил запретить компаниям ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя платежный сервис Samsung Рау. Решение вынесено по иску о защите исключительных прав на патент от швейцарской компании Sqwin SA. В конце декабря 2021 года ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к бизнес-омбудсмену Москвы в связи с удовлетворением иска.

"Центр законодательных инициатив (ЦЗИ) при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве предложил внести изменения в законодательство для защиты бизнеса от участившихся случаев "патентного троллинга"… Одним из обсуждаемых предложений является законодательная инициатива, направленная на повышение роли суда по интеллектуальным правам в рассмотрении подобного рода споров, в том числе наделение его функциями суда первой инстанции", — говорится в сообщении.

В аппарате сообщили, что на данный момент суд по интеллектуальным правам является лишь кассационной инстанцией, а роль первой и апелляционной инстанций выполняют арбитражные суды. Заместитель председателя ЦЗИ Сергей Детенышев отметил, что рассмотрение таких споров требует наличия специальных знаний в области патентного права, которых у арбитражного суда может не быть. При этом возрастает цена судебной ошибки, так как решение апелляционного суда вступает в законную силу еще до того, как его успеют обжаловать в кассационной инстанции.

"Вероятным следствием удовлетворения иска может стать сокращение на 30-40% всего рынка электронных бесконтактных платежей в России, что, в свою очередь, затронет интересы более 75% населения России и окажет негативное влияние на развитие сектора розничной торговли и потребительских услуг (формирует более 25% российского ВВП)", — добавил Детенышев. По мнению экспертов ЦЗИ, предложенная инициатива согласуется с международным опытом.

"Патентный троллинг подрывает работу сферы услуг и создает репутационные барьеры на пути инвестиций. Кроме того, патентный троллинг может стать источником роста банкротств. Обсуждаемые предложения призваны серьезно снизить масштаб злоупотреблений правовым полем, тем самым, качественно улучшить деловую среду", — приводятся слова бизнес-омбусмена Москвы Татьяны Минеевой.

ИСТОРИЯ ДЕЛА

Арбитражный суд Москвы по иску Sqwin SA в июле запретил ответчикам Samsung Electronics и ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот. Конкретные модели мобильных устройств в решении суда не приводились. Samsung решил отказаться от ОС Android

Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования. Рассмотрев обращение, суд в октябре принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в РФ, — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель. Суд первой инстанции, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей".

В этом же месяце российское подразделение южнокорейской компании Samsung Electronics подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о запрете работы платежного сервиса. В октябре суд запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung. В начале ноября Samsung обжаловала запрет суда.

В декабре девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 31 января рассмотрение жалоб корейской Samsung Electronics и ее российской "дочки" на решение нижестоящей инстанции.

Согласно описанию изобретения, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Решение пока не вступило в законную силу. В материалах Роспатента уточняется, что автор спорного изобретения — Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладатель – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.

Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% граждан. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.