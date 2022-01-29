МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска скоро будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО. Байден не исключил введения санкций лично против Путина из-за Украины

"Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО", — сообщило агентство Рейтер.

Киев и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" России на границе с Украиной. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.