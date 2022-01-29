Байден заявил о переброске войск США в Восточную Европу и страны НАТО
СМИ: Байден заявил о переброске войск США в Восточную Европу и страны НАТО в ближайшее время
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска скоро будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.
"Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО", — сообщило агентство Рейтер.
Киев и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" России на границе с Украиной. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
https://1prime.ru/society/20220129/835926691.html
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