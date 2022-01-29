Politico: Зеленский заподозрил, что США раздувают "российскую угрозу", чтобы договориться с Кремлем
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил, что американский лидер Джо Байден может целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" для Киева. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Politico.
По данным Politico, президент США мог пойти на сговор с Россией, чтобы облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой. Хотя, как подчеркивает издание, администрация Байдена отрицает такой сценарий.
"Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом", — говорится в публикации.
Ранее Зеленский сетовал на экономические потери, которые несет Украина из-за нагнетания западными странами ситуации в связи с возможным вторжения России. Украинский лидер назвал информационную политику Запада "немного невзвешенной", поскольку, на взгляд Зеленского, заявления представителей Евросоюза и США о том, что "завтра будет война", не соответствуют действительности.
https://1prime.ru/society/20220129/835927249.html
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