МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил, что американский лидер Джо Байден может целенаправленно преувеличивать угрозу "российской агрессии" для Киева. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Politico. Байден заявил о переброске войск США в Восточную Европу и страны НАТО

По данным Politico, президент США мог пойти на сговор с Россией, чтобы облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой. Хотя, как подчеркивает издание, администрация Байдена отрицает такой сценарий.

"Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом", — говорится в публикации.

Ранее Зеленский сетовал на экономические потери, которые несет Украина из-за нагнетания западными странами ситуации в связи с возможным вторжения России. Украинский лидер назвал информационную политику Запада "немного невзвешенной", поскольку, на взгляд Зеленского, заявления представителей Евросоюза и США о том, что "завтра будет война", не соответствуют действительности.