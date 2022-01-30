МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Техасе, заявил, что начнет коррупционное расследование в отношении Джо Байдена, сразу же как конгресс вернется под контроль Республиканской партии, передает РИА Новости. Эксперты назвали антироссийские санкции США угрозой для мировой экономики

Бывший президент выразил надежду, что его соратники-республиканцы получат большинство в палате представителей и сенате по итогам промежуточных выборов, намеченных на 8 ноября 2022 года.

"Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. <…> Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать (китайскую — прим. ред.) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир", — заявил Байден.