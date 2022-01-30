Трамп пообещал инициировать коррупционное расследование против Байдена
Трамп пообещал расследовать коррупцию Байдена, когда республиканцы вернут контроль над конгрессом
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Техасе, заявил, что начнет коррупционное расследование в отношении Джо Байдена, сразу же как конгресс вернется под контроль Республиканской партии, передает РИА Новости.
Бывший президент выразил надежду, что его соратники-республиканцы получат большинство в палате представителей и сенате по итогам промежуточных выборов, намеченных на 8 ноября 2022 года.
"Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. <…> Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать (китайскую — прим. ред.) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир", — заявил Байден.
https://1prime.ru/society/20220130/835932689.html
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