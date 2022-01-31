МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Запад ищет газовые маршруты в обход Украины

В ЛНР неоднократно отмечали, что ВСУ с помощью средств РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть перемещение вооружений, которые запрещены минскими договоренностями.

"Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идет активное движение. Там идет подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжелое вооружение и готовится техника. Даже традиционно "не все видящие" СММ ОБСЕ зафиксировали за последний месяц переброску более сотни единиц тяжелой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий", — сообщил глава ЛНР.

По его словам, миссия ОБСЕ ежедневно сообщает, что "глушатся" ее беспилотники, с помощью которых наблюдатели мониторят ситуацию в Донбассе.

Вместе с тем глава ЛНР заявил, что поставленное Киеву западное оружие "уже через день-два" появляется в Донбассе.