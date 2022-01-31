МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Правительство Великобритании намерено в рамках ужесточения санкционного режима заморозить активы "связанных с Кремлем" российских компаний и запретить въезд в страну ряду лиц, сообщает публикация в газете Times. Сенатор: США могут ввести санкции против России "авансом"

По заявлению главы британского МИД Лиз Трасс, Лондон допускает, что собственность "российских олигархов" в Великобритании может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России при эскалации ситуации вокруг Украины. Как ожидается, законопроект по ужесточению санкций против России будет представлен в британском парламенте 31 января.

Как пишет Times, запрет на въезд в Великобританию коснется как физических, так и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для российского правительства.