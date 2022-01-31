МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз продвинулся в вопросе подготовки новых санкций против Москвы, которые способны нанести серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе, заявил в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает Lenta.ru. В Европе рассказали о ходе подготовки антироссийских санкций

По словам Борреля, Евросоюз рассматривает ограничения в сфере экспортного контроля. По его словам, они будут иметь более долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, необходимых "для реализации ее стратегических амбиций". Вместе с тем он отметил, что Евросоюз должен быть готов к возможной неудаче дипломатии.

"Мы рассматриваем все варианты и сценарии, в том числе работаем с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить их", — отметил дипломат.

Ранее глава европейской дипломатии подверг критике решение России запретить въезд в страну ряду представителей Евросоюза. По его словам, запрет на въезд по принципу паритета не имеет юридического обоснования, этим меры повлекут за собой соответствующую реакцию.