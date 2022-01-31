ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — ПРАЙМ. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что добросовестные получатели "дальневосточного гектара" в Приморье, которые ранее жаловались на искусственные задержки при проверке земли, получат участки в собственность. Ростуризм прорабатывает запуск летних чартеров на Дальний Восток

Чекунков рассказал, что лично позвонил нескольким гражданам, которые обратились на горячую линию с связи с проблемами со своими гектарами, и пообещал им, что у всех добросовестных получателей гектара будет возможность оформить землю собственность и развивать на своем участке что планировали. Он отметил, что, как правило, в Приморье это индивидуальное жилищное строительство.

Ранее на совещании вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил о жалобах о том, что ряд муниципальных служащих намеренно задерживают проверку по "дальневосточным гектарам" для передачи их в собственность. По его словам, есть случаи, когда задержка составляет 11 месяцев. А потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, чиновники просто изымают этот участок.