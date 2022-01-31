МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Telegram-канал социального комплекса Москвы сообщил о начале бесплатной вакцинации подростков от коронавируса вакциной "Спутник М". Вирусолог рассказал о последствиях заражения COVID-19 в день вакцинации

Отмечается, что прививку могут сделать все желающие в возрасте от 12 до 17 лет в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник.

Вакцина содержит два компонента, которые нужно ввести с интервалом в 21 день, при этом записаться следует только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически, за сутки — на телефон придет СМС с напоминанием.

Кроме того, уточняется, что если подросток прикреплен к поликлинике, можно записаться онлайн на mos.ru, emias.info, через портал госуслуг, с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо". Если есть московский полис ОМС, но нет прикрепления, можно записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.