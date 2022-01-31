МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вопрос введения в стране локдауна в связи с эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса неактуален и не обсуждается в Кремле. В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавируса

"Не актуален. Не обсуждается. Никакого отношения", — заявил он в понедельник в ответ на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вопрос введения общегосударственного локдауна.

Песков также назвал печальной статистику по убыли населения России из-за коронавируса, комментируя вопрос журналистов со ссылкой на данные Росстата.

По его словам, "это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные". Он отметил, что причины случившегося "еще анализировать и главное — предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться".

Пресс-секретарь считает, что вакцинация — единственное, что может помочь сократить количество смертей от коронавируса.