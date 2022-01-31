Песков рассказал о введении в России локдауна из-за коронавируса
Песков: вопрос введения в России локдауна из-за коронавируса неактуален и не обсуждается в Кремле
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вопрос введения в стране локдауна в связи с эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса неактуален и не обсуждается в Кремле.
"Не актуален. Не обсуждается. Никакого отношения", — заявил он в понедельник в ответ на вопрос о том, обсуждается ли в Кремле вопрос введения общегосударственного локдауна.
Песков также назвал печальной статистику по убыли населения России из-за коронавируса, комментируя вопрос журналистов со ссылкой на данные Росстата.
По его словам, "это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные". Он отметил, что причины случившегося "еще анализировать и главное — предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться".
Пресс-секретарь считает, что вакцинация — единственное, что может помочь сократить количество смертей от коронавируса.
https://1prime.ru/society/20220131/835939966.html
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