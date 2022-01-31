2022-01-31T21:21:47+03:00
2022-01-31T21:21:47+03:00
2022-01-31T21:21:47+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220131/835944630.html
Гинцбург назвал сроки окончания испытаний назальной вакцины от COVID
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ГИНЦБУРГ: В ТЕЧЕНИЕ 2-2,5 МЕСЯЦЕВ ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬСЯ ИСПЫТАНИЯ НАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19, ЕСЛИ ВСЕ ПРОЙДЁТ ХОРОШО, МИНЗДРАВ ЕЁ ЗАРЕГИСТРИРУЕТ ПРАЙМ, 31.01.2022
общество , здоровье, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357643.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357643.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357642.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357642.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357630.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/76/835357630.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГИНЦБУРГ: В ТЕЧЕНИЕ 2-2,5 МЕСЯЦЕВ ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬСЯ ИСПЫТАНИЯ НАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19, ЕСЛИ ВСЕ ПРОЙДЁТ ХОРОШО, МИНЗДРАВ ЕЁ ЗАРЕГИСТРИРУЕТ