2022-01-31T21:21:47+03:00

2022-01-31T21:21:47+03:00

2022-01-31T21:21:47+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20220131/835944630.html

Гинцбург назвал сроки окончания испытаний назальной вакцины от COVID

Общество

Новости

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ГИНЦБУРГ: В ТЕЧЕНИЕ 2-2,5 МЕСЯЦЕВ ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬСЯ ИСПЫТАНИЯ НАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19, ЕСЛИ ВСЕ ПРОЙДЁТ ХОРОШО, МИНЗДРАВ ЕЁ ЗАРЕГИСТРИРУЕТ ПРАЙМ, 31.01.2022

общество , здоровье, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60