МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Количество получателей адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг при переходе на экономически обоснованные тарифы может увеличиться до 11 миллионов семей, рассказала в интервью РИА Недвижимость президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Кабмин утвердил нового оператора государственной информсистемы ЖКХ

Ранее сообщалось, что тарифы на услуги ЖКХ в России могут начать устанавливать с учетом выполнения планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Предполагается доведение тарифов до экономически обоснованных, то есть при работе над инфраструктурой стоимость услуг может расти. При этом нуждающимся гражданам подорожание должно быть компенсировано адресной поддержкой.

Косарева рассказала, что фондом проведены расчеты, как отразится повышение на потребителях и предприятиях сферы ЖКХ. Исходя из предположения, что в среднем услуги подорожают на 20%, было рассмотрено два сценария. При первом региональный стандарт максимальной доли расходов на ЖКУ в семейном доходе, который учитывается при предоставлении гражданам адресных субсидий, останется прежним — от 10 до 22% в разных регионах, при втором — во всех регионах он будет не выше 15%.

"Оказалось, что смысл в повышении очень даже большой. По первому сценарию на каждый дополнительный бюджетный рубль на выплату адресных субсидий семьям с низкими доходами, на компенсацию льгот и на финансирование бюджетных организаций мы получаем четыре рубля, по второму — 2,6", — сказала она.

Согласно расчетам фонда, при этом совокупный средний платеж за ЖКУ увеличится на 13% в месяц, в среднем на 213 рублей на человека. Число же получателей адресных субсидий вырастет в первом случае в 1,8 раза — до 6,8 миллиона семей, во втором — втрое, до 11 миллионов.

По словам Косаревой, бюджетные расходы на субсидии увеличатся на 110 или 245 миллиардов рублей в год. Если, помимо получателей субсидий, учитывать еще и льготников, которые оплачивают половину стоимости коммунальных услуг, получится 150 и 285 миллиардов соответственно. В то же время возможное увеличение доходов организаций коммунальной сферы составит 977 миллиардов рублей в год, в том числе 335 миллиардов — за счет платежей населения.

"Получается, с новыми тарифами мы можем получить почти триллион рублей ежегодно. Проблема в том, что у коммунальных предприятий очень большие долги. И если вводить дополнительный платеж, то его надо "окрашивать", чтобы деньги не растворились в этих долгах, а реально пошли на модернизацию инфраструктуры", — добавила Косарева, отметив, что в свою очередь обновленная инфраструктура поможет предприятиям экономить и разбираться с долгами.

Полностью интервью с Надеждой Косаревой читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.