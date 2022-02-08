МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Грузия запрещает транзит в РФ через свою территорию произведенного в Армении кисломолочного продукта с маркировкой "мацун", сообщает госагентство "Арменпресс". Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии и Украины

"Мацун армянского производства с маркировкой "мацун" не может быть экспортирован в Россию через Грузию, поскольку Грузия зарегистрировала "мацони" в качестве своего географического указания (Geographical indication, GI), как коньяк во Франции. Армянские производители начали экспортировать мацун в Россию с надписью "Армянский горный йогурт", — сообщается на сайте агентства.

Пресс-секретарь министра экономики Армении Гаяне Антонян сообщила "Арменпресс", что еще в 2011 году уполномоченный орган по вопросам интеллектуальной собственности Армении представил возражения против регистрации наименования "мацони" в соответствующие органы Европейского союза и Грузии, мотивируя тем, что это название схоже до степени смешения с производимым в Армении молочным продуктом мацун, однако возражение не был учтено.

Пресс-секретарь заверила, что армянское правительство предпринимает шаги по уточнению с грузинскими коллегами вопросов использования географических указаний. "В этом контексте министерство экономики инициировало изменения в закон "О географических указаниях", которые позволят уполномоченному госоргану, координирующему сельскохозяйственный сектор, регистрировать географические указания на свое имя, в отличие от действующего положения, согласно которому регистрировать географические указания могут только производители", — отметила Антонян.

По ее словам, изменение закона позволит зарегистрировать наименование "мацун" в Армении в качестве географического указания, однако продукт с таким наименованием может быть экспортирован в другие страны через грузинскую территорию только после подписания с Грузией соглашения о взаимном признании и защите географических указаний.

В производящей молочную продукцию компании "Марианна" сообщили, что российская сторона не препятствует использования названия "мацун", но поскольку продукт экспортируется из Армении в Россию через Грузию, возникает проблема с маркировкой. В компании заявили, что Грузия зарегистрировала географическое указание много лет назад, но до недавнего времени требований не предъявлялось, не было запрета и препятствий.