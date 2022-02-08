МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном были обсуждены вопросы по гарантиям безопасности. Байден: при "вторжении" Россию на Украину "Северного потока-2" не станет

"Мы хорошо понимаем, что господин президент приехал в Россию, чтобы, в первую очередь, обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности, за поддержание которой наши страны как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность", — заявил российский лидер.

Также президент России напомнил, что Франция в настоящее время председательствует в Совете Евросоюза.

Путин отметил, что в ходе переговоров обменялся мнениями с Макроном в отношении адресованных США и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности.

Президент России Владимир Путин рассказал об ответе США на предложения РФ по гарантиям безопасности: впечатление, что Москва не ставила вопросы, в их позиции — клише и замалчивание ответов.

"Впечатление, что мы даже не ставил эти вопросы, их просто обошли. Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам", — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.