Свидетельства о смерти переводят в электронный формат
С 1 марта в России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россияне с 1 марта 2022 года смогут получать электронные свидетельства о смерти по всей стране, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "РГ".
В постановлении говорится, что Минздрав будет вести единый федеральный реестр этих свидетельств. При этом заполнение электронного свидетельства станет обязательным, а не по желанию гражданина.
В информационной системе здравоохранения будут отмечаться причины смерти, данные о медицинской организации. После этого извещение поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, Росстат и другие ведомства.
Электронные свидетельства начнут выдавать с 1 марта 2022 года. Если ранее граждане приносили свидетельства о смерти в ЗАГС, чтобы сделать отметку, то теперь родственникам умершего не нужно будет предоставлять документ в какие-либо инстанции.
https://1prime.ru/society/20220208/836014089.html
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