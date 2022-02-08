МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россияне с 1 марта 2022 года смогут получать электронные свидетельства о смерти по всей стране, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает "РГ". Россияне смогут получить электронный больничный при симптомах COVID

В постановлении говорится, что Минздрав будет вести единый федеральный реестр этих свидетельств. При этом заполнение электронного свидетельства станет обязательным, а не по желанию гражданина.

В информационной системе здравоохранения будут отмечаться причины смерти, данные о медицинской организации. После этого извещение поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, Росстат и другие ведомства.

Электронные свидетельства начнут выдавать с 1 марта 2022 года. Если ранее граждане приносили свидетельства о смерти в ЗАГС, чтобы сделать отметку, то теперь родственникам умершего не нужно будет предоставлять документ в какие-либо инстанции.