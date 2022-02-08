МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев (ЕР) предложил применить механизм госрегулирования цен к экспресс-тестам на COVID, продаваемым в аптеках. Иммунитет или генетика. Коронавирус поставил перед планетой новые вызовы

По его словам, сегодня в аптеках наблюдается повышенный спрос на экспресс-тесты для домашнего применения, что приводит к росту цен, при этом такие меры, как общественный мониторинг цен и даже прокурорская проверка, могут дать "временный точечный эффект".

Нафантьев пояснил, сегодня в РФ нет механизма госрегулирования цен на изделия медназначения, но он давно работает в отношении списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, показав свою эффективность: по данным DSM Group за 2021 год рост цен на них составил всего 0,2%, при том, что препараты, не входящие в этот список, за год выросли в цене на 6,4%.

Он считает целесообразным запустить такой механизм регулирования на экспресс-тесты на коронавирус для домашнего применения, которые продаются в аптеке.

По его мнению, для этого нужно установить на тесты предельную отпускную цену производителя, а также предельные розничные и оптовые надбавки в регионах. "Это может быть временной мерой на период пандемии. Но она станет существенной поддержкой граждан, которым не придется опасаться дальнейшего роста цен на тесты и закупать впрок, а также бояться очередей в поликлиниках и пунктах тестирования", – добавил Нифантьев.

Он убежден, что такая мера особенно поможет регионам, в которых, в отличие от столицы, нет бесплатных пунктов ПЦР-тестирования. Также он отметил, что больше людей смогут сделать выбор в пользу теста по адекватной цене в аптеке, чтобы избежать контактов в пунктах бесплатного тестирования.