МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус в России составляет 1345,55 рубля, услуги по забору биоматериала добавляют к цене еще 250-350 рубля, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проведенной проверки. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной

"Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)", — говорится в сообщении.

Как отмечает ФАС, стоимость стандартной услуги, то есть без выезда на дом и с выдачей результата за 24 часа, в зависимости от региона составляет от 440 рублей до 3483 рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, по итогам проверки стоимости ПЦР-тестирования по всей стране, разработает методику установления рекомендованных предельных цен на тесты в частных лабораториях; отмечает, что в ряде регионов платная услуга в гослабораториях дороже норматива ОМС, а также предлагает расширить присутствие коммерческих лабораторий в ряде субъектов РФ, сообщает служба.

"По поручению правительства, ФАС России провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медицинских учреждениях во всех регионах страны…. По результатам проверки, ФАС России также разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях", — говорится в сообщении.

В ходе проверки служба выявила, что исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77%) являются государственными. На территории 23 субъектов (27%) ПЦР-тестирование осуществляется исключительно в государственных лабораториях, коммерческие лаборатории данную услугу не предоставляют.

"В целях развития конкуренции ФАС России считает целесообразным обеспечить проведение мероприятий по расширению присутствия коммерческих лабораторий (в субъектах, в которых коммерческие лаборатории отсутствуют или представлены в единичном числе)", — добавляется в сообщении.

Кроме того, в ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС.

В связи с этим антимонопольная служба считает целесообразным рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с указанным нормативом с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов.