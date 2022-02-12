МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Работа электросистем АО "Электронная Москва", на базе которых обрабатываются данные МВД России, полностью восстановлена, сообщается на сайте ведомства

Ранее был зафиксирован сбой в работе электросистем АО "Электронная Москва", на платформе которого размещен центр обработки данных МВД России.

По данным на сайте МВД РФ, на протяжении этого времени не проводились проверки, предусмотренные регламентами оказания госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

"Центр обработки данных МВД России после проведенных восстановительных работ, спровоцированных сбоем электросистем в АО "Электронная Москва", работает в штатном режиме. Полностью возобновлено функционирование сервиса специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М". На устранение проблемы потребовалось несколько часов", говорится в сообщении.

Отмечается, что прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции и проводится в штатном режиме. Все, кто не смог получить требуемые госуслуги из-за сбоя, будут приняты в подразделениях Госавтоинспекции вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента".