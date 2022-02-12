МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Американское посольство в Киеве с 13 февраля прекращает оказание консульских услуг, говорится в сообщении госдепартамента. 

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Госдеп отверг возможность уступок России по вопросам безопасности

Штат посольства ранее сократили из соображений безопасности. Внешнеполитическое ведомство 12 февраля отдало распоряжение об отъезде из Украины большинства штатных сотрудников-граждан США.

"С воскресенья, 13 февраля 2022 года, госдепартамент приостанавливает оказание консульских услуг в посольстве США в Киеве. Посольство сохранит незначительное консульское присутствие во Львове, Украина, для реагирования на чрезвычайные ситуации, но не сможет оказывать паспортные, визовые и рутинные консульские услуги", — говорится в релизе.

За консульскими услугами теперь можно обратиться в американском посольства соседних стран.

Госдеп также призвал соотечественников немедленно покинуть Украину и воздержаться от визитов туда.

Украина и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины.

Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ РФ.