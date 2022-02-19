МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Однажды появиться на вашем пороге, заявить о своих претензиях на ваши квадратные меры и даже вселиться в жилье без вашего ведома могут несколько категорий граждан. Большая часть таких случаев приходится на тех, кто был ранее прописан в этой квартире, но не участвовал в её приватизации, говорят опрошенные "Прайм" эксперты. Риэлтор объяснила, когда жильца могут выкинуть из квартиры "одним днем"

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Граждане, являющиеся дольщиками квартиры, а также зарегистрированные в квартире, могут вселиться в принадлежащую им жилплощадь по решению суда даже без согласия других собственников, предупреждает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

Предъявить права на пользование жилплощадью при ряде исключительных обстоятельств могут и те, кто до приватизации был в ней зарегистрирован на постоянной основе или, тем более, являлся собственником.

"Например, освободившиеся из мест лишения свободы вправе вернуться в квартиру, в которой были зарегистрированы до заключения под стражу", — говорит она.

Вместе с тем, как утверждает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин, подавляющее большинство кейсов по вселению кого-либо без согласия собственников происходят в двух случаях — при вселении несовершеннолетних детей (в т.ч. бывших таковыми на момент приватизации) и при вселении совершеннолетнего, отказавшегося от приватизации квартиры.

Также, по словам юриста, бывают случаи, когда после регистрации в квартире жилец без ведома собственника прописывал в ней и своего ребенка — сейчас для этого не нужно согласия владельца квартиры.

"Дойти может до того, что выписывать людей придется через суд", — предупреждает эксперт.

"БОНУС" В ЛИЦЕ ОТКАЗНИКА

В России большая часть вторичного жилфонда перешла гражданам в порядке приватизации — это право однократно, бесплатно приобрести в собственность от государства жилье или долю в праве на него, рассказывает адвокат Елена Кудерко. Одновременно с этим в больших семьях или в отношении взрослых детей частой практикой был нотариальный отказ от приватизации из расчета, что в будущем у этого отказника появится возможность получить в собственность другое (свое) жилье. Россиянам объяснили, могут ли арендаторы украсть вашу квартиру

Если такой "отказник" в итоге не получил в собственность другое жилье по приватизации, он будет пожизненно иметь право на проживание в "отказной" квартире. "Это право не зависит от того, кто сейчас является собственником квартиры, и сколько сделок купли-продажи прошло с того времени", — указывает юрист.

Отказ от приватизации закрепляет за отказником возможность пожизненного проживания в квартире, от приватизации которой он отказался в пользу другого человека, подтверждает и Уткин.

"Иногда этим пользуются аферисты, продавая жилье ниже рынка, а в результате покупатель получает квартиру с "бонусом" в виде "отказника", которому как минимум придется серьезно платить за отказ от прав на проживание в этой квартире", — уверяет он.

Такая же история может быть и с завещаниями — там может быть пункт, что какое-либо лицо получит право пользования недвижимостью до своей смерти.

ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ОТ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Страховаться от таких кейсов достаточно просто — "не лезть" в сделки с квартирами сразу после приватизации или при наследовании менее двух лет. Но можно, по словам Павла Уткина, просто оформлять сделки нотариально или делать страховку на подобные случаи — тогда ответственность, в том числе материальная, будет возложена на нотариуса или страховую компанию. Юрист рассказал, в каких случаях за долги могут отобрать квартиру

Надежда Коркка советует в свою очередь перед сделкой внимательно изучить правоустанавливающие документы, пообщаться с соседями и "деликатно узнать", например, были ли у продавца родственники, отбывающие наказание в тюрьме.

КОГО НЕ ВЫСЕЛИШЬ

Крайне сложно выписать из квартиры несовершеннолетних — только если родители докажут органам опеки, что детям будет предоставлено равнозначное жильё, говорит Коркка.

Не могут выселить и гражданина, у которого данная квартира является единственным жильём, если она не находится в ипотеке.

По словам Елены Кудерко, все споры о выселении рассматриваются судом с детальным изучением всех обстоятельств проживания, оснований вселения и поводов для выселения. Не исключено и сохранение судом права пользования жилплощадью на некоторый срок, к примеру, до достижения ребёнком 18 лет. Чтобы всего этого избежать, до покупки на "вторичке" изучите историю квартиры, всех жильцов и собственников, начиная с выписанных накануне приватизации детей и исчезнувших "в никуда" жильцов. И, возможно, казавшаяся привлекательной сделка перестанет быть таковой.