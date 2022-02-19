МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Из самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуировано 6603 человека, сообщает МЧС ДНР.
Уточняется, что среди них 2436 тысячи детей.
Статистика передается по состоянию на 06.30 19 февраля.
В пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск завершено развертывание пунктов жизнеобеспечения для эвакуированных. Кроме того, населению оказывают психологическую и медицинскую помощь, говорится в заявлении ведомства.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.