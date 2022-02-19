ДЕПУТАТ ВОДОЛАЦКИЙ: ВОПРОС С БЕЖЕНЦАМИ МОГУТ ОБСУДИТЬ В ГОСДУМЕ ВО ВТОРНИК, ДЕПУТАТЫ НЕ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ, КОГДА СТРАДАЮТ НАШИ ГРАЖДАНЕ
https://1prime.ru/society/20220219/836104315.html
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ДЕПУТАТ ВОДОЛАЦКИЙ: ВОПРОС С БЕЖЕНЦАМИ МОГУТ ОБСУДИТЬ В ГОСДУМЕ ВО ВТОРНИК, ДЕПУТАТЫ НЕ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ, КОГДА СТРАДАЮТ НАШИ ГРАЖДАНЕ
https://1prime.ru/society/20220219/836104315.html
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