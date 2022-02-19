2022-02-19T13:12:53+03:00

2022-02-19T13:12:53+03:00

2022-02-19T13:12:53+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20220219/836104315.html

В Госдуме готовы обсудить вопрос с беженцами из Донбасса

Общество

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ДЕПУТАТ ВОДОЛАЦКИЙ: ВОПРОС С БЕЖЕНЦАМИ МОГУТ ОБСУДИТЬ В ГОСДУМЕ ВО ВТОРНИК, ДЕПУТАТЫ НЕ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ, КОГДА СТРАДАЮТ НАШИ ГРАЖДАНЕ ПРАЙМ, 19.02.2022

общество , новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60