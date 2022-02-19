МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Власти Донецка получили анонимную информацию о минировании зданий в Киевском районе на севере города. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин. Разведка ДНР добыла план наступления Киева

Согласно сообщению, речь идет о двух отелях (Шахтар Плаза и Доменик), а также жилых комплексах Замковый, Панорамный, Европейский, Евроград.

Кроме того, источник, приближенный к силовым структурам, сообщил РИА Новости о взрывном устройстве, найденном под мостом по пути следования автобусов с беженцами в районе подконтрольного самопровозглашенной ЛНР Краснодона.

"Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно там взрывное устройство", — сказал собеседник агентства. Данная информация проверяется. Второй снаряд разорвался в Ростовской области

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей. Число беженцев из ЛНР к 8 утра субботы достигало 13 573.

С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.