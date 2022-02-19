Властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий на севере города
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Власти Донецка получили анонимную информацию о минировании зданий в Киевском районе на севере города. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин.
Согласно сообщению, речь идет о двух отелях (Шахтар Плаза и Доменик), а также жилых комплексах Замковый, Панорамный, Европейский, Евроград.
Кроме того, источник, приближенный к силовым структурам, сообщил РИА Новости о взрывном устройстве, найденном под мостом по пути следования автобусов с беженцами в районе подконтрольного самопровозглашенной ЛНР Краснодона.
"Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно там взрывное устройство", — сказал собеседник агентства. Данная информация проверяется.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
По состоянию на 06.30 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6603 человека, из них 2436 детей. Число беженцев из ЛНР к 8 утра субботы достигало 13 573.
С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.
https://1prime.ru/society/20220219/836105832.html