МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донбассе и заявил, что нужно эвакуироваться пока есть возможность это сделать.

"Пока опасно. Поэтому лучше воспользоваться моментом, пока есть возможность в спокойных обстоятельствах выехать с территории Республики. По нашим данным, Украина в любой момент может вернуться к тем событиям, которые мы видели с вами в 2014-2015 годах",- приводятся слова Пушилина на его официальном сайте.

Также он добавил, что "задача простая" — вывести как можно больше людей. "А дальше мы отстоим землю, победа будем за нами", — добавил он.

Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.