МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Более 53 тысяч беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией, сообщил врио главы российского МЧС Александр Чуприян. Песков рассказал о реакции Путина на заявления о "вторжении" на Украину

"К 19.00 границу пересекли более 53 тысяч жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы, вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения", — сообщил Чуприян журналистам.

Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону вечером 20 февраля.

"В целом, состояние людей, прибывших к нам, улучшается, психологи утверждают, что появилась у них уверенность, радость в общении", — сказал Чуприян.