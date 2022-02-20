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Россия приняла более 53 тысяч беженцев с Донбасса
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Более 53 тысяч беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией, сообщил врио главы российского МЧС Александр Чуприян. "К 19.00 границу пересекли более 53... ПРАЙМ, 20.02.2022
общество , новости, лнр, днр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Более 53 тысяч беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР пересекли границу с Россией, сообщил врио главы российского МЧС Александр Чуприян.
"К 19.00 границу пересекли более 53 тысяч жителей двух соседних областей Украины. Они были эвакуированы, вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения", — сообщил Чуприян журналистам.
Очередное заседание комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР прошло в Ростове-на-Дону вечером 20 февраля.
"В целом, состояние людей, прибывших к нам, улучшается, психологи утверждают, что появилась у них уверенность, радость в общении", — сказал Чуприян.