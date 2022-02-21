Слуцкий прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР
Слуцкий: признание Россией ДНР и ЛЕР - единственно возможный шаг в условиях обострения в Донбассе
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы РФ готовы максимально оперативно приступить к ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"После указов президента России о признании ЛНР и ДНР и подписания Договоров о Дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса готовы максимально оперативно приступить к процедуре их ратификации", — сказал он журналистам.
"Признание независимости ДНР и ЛНР — единственно возможный шаг со стороны России в условиях радикального обострения на Донбассе, неготовности Киева выполнять минские соглашения и нацеленности украинских властей на военное решение конфликта", — сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий также отметил, что таким образом "мы спасаем наших сограждан от геноцида, от физического уничтожения".
"Это поистине исторический момент", — добавил он.
https://1prime.ru/society/20220221/836124694.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.