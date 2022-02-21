МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы РФ готовы максимально оперативно приступить к ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Путин: Россию будут шантажировать санкциями, независимо от Украины

"После указов президента России о признании ЛНР и ДНР и подписания Договоров о Дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса готовы максимально оперативно приступить к процедуре их ратификации", — сказал он журналистам.

Слуцкий также назвал признание ЛНР и ДНР единственно возможным шагом РФ в условиях обострения в Донбассе, а также неготовности Киева исполнять минские соглашения.

"Признание независимости ДНР и ЛНР — единственно возможный шаг со стороны России в условиях радикального обострения на Донбассе, неготовности Киева выполнять минские соглашения и нацеленности украинских властей на военное решение конфликта", — сказал Слуцкий журналистам.

Парламентарий также отметил, что таким образом "мы спасаем наших сограждан от геноцида, от физического уничтожения".

"Это поистине исторический момент", — добавил он.