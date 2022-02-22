МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. США считают, что РФ своими последними действиями начала вторжение на Украину, заявил в своем обращении президент США Джо Байден.

"Вчера (президент РФ Владимир – ред.) Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств", — сказал Байден. Эксперты спрогнозировали всплеск инфляции в России из-за санкций США

"По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории. Если вы слушали его речь вчера, он создает обоснование для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину", — добавил он.

Президент выразил надежду на сохранение возможностей для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, несмотря на предупреждение о готовящейся российской агрессии и объявление о первой порции санкций.

Глава США считает, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик требует твердого ответа со стороны международного сообщества.

"Кто, во имя Господа… дал ему право провозглашать новые так называемые страны на территории, которая принадлежит его соседям? Это вопиющее нарушение международного права, и оно требует твердого ответа со стороны международного сообщества", — сказал он, выступая с речью по поводу украинского кризиса.

США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны, добавил Байден. Санкции Евросоюза против России вступят в силу в среду

"Мы продолжим оказывать военную помощь Украине", — сказал он.

Президент также объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины.

"Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников — Эстонии, Латвии и Литвы", — сказал он.

Президент США отметил, что решение носит сугубо оборонительный характер.

США не питают никакого желания сражаться с РФ, но хотят донести до Москвы, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, добавил Байден.