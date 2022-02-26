2022-02-26T11:52:15+03:00
2022-02-26T11:52:15+03:00
2022-02-26T11:52:15+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220226/836184509.html
РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине
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РОСКОМНАДЗОР ПОТРЕБОВАЛ ОТ РЯДА РОССИЙСКИХ СМИ УДАЛИТЬ НЕДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ Новость дополняется. ПРАЙМ, 26.02.2022
общество , новости, украина, военная операция, роскомнадзор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. РОСКОМНАДЗОР ПОТРЕБОВАЛ ОТ РЯДА РОССИЙСКИХ СМИ УДАЛИТЬ НЕДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Новость дополняется.