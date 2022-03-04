МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Запад ведет себя агрессивно и игнорирует причины кризиса на Украине, заявил в эфире телеканала "Россия 24" постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Его цитирует РИА Новости. Дипломат объяснил, что сделает Россия, если закроют "Северный поток-2"

"Большинство западных стран вело и ведет себя очень вызывающе агрессивно, продвигает свою логику событий", — отметил дипломат.

По его словам, Запад, как всегда, обвиняет во всем Россию, полностью игнорируя причины и истоки кризиса на Украине: "восемь лет издевательств над гражданским населением Донбасса".

"Никто, кстати, не вспоминает ни про многолетнюю блокаду, в которой жили эти регионы, ни про минские соглашения", — заявил Лукашевич.

Также он добавил, что Запад считает ко-спонсором российской "агрессии" Белоруссию. "Одним словом, ставят все с ног на голову", — резюмировал постпред.