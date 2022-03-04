МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Число краж в домах и квартирах за два года (в 2021 году по сравнению с 2019 годом) снизилось более чем в два раза, так как россияне во время пандемии реже покидали свое жилье; наиболее частая причина ущерба недвижимости – залив водой, сообщили РИА Новости эксперты "АльфаСтрахования". Мошенники начали пугать россиян отключением от SWIFT

"Случаи противоправных действий третьих лиц в 2021 году по сравнению с 2019 годом, когда жильцы чаще покидали свои дома, сократились более чем в два раза. Скорее всего, это также связано с тем, что большинство соотечественников в прошлом году чаще проводили время дома", — заявили страховщики, основываясь на данных о выплатах по программам страхования квартир и домов.

При этом абсолютным лидером по нанесению ущерба недвижимости россиян являются заливы водой — на них приходится 82% всех страховых случаев. Чаще всего виновниками заливов становятся вышерасположенные квартиры из-за аварий водопроводных, канализационных и отопительных систем, подсчитали эксперты.

На втором месте по частоте возникновения ущерба жилью находятся пожары, в том числе, от коротких замыканий, удара молнии. Их доля составляет 6,8%. Замыкают тройку лидеров противоправные действия третьих лиц, к которым также относятся кражи, с долей в 2,4%, отметили они.

Группа "АльфаСтрахование" – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования" и входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп".