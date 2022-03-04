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Шольц заявил, что Путин его не обманывал
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Президент России Владимир Путин не обещал, что что военная операция на Украине не состоится, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА... ПРАЙМ, 04.03.2022
общество , новости, германия, олаф шольц, владимир путин, вторжение на украину
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не обещал, что что военная операция на Украине не состоится, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.
"Я не раскрываю секрета, повторю то, что я сказал сразу же по окончании долгого разговора с президентом Путиным на совместной пресс-конференции. Я дал ясно понять, что такого заявления, что этого не произойдет, не было", — сказал канцлер.