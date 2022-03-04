МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не обещал, что что военная операция на Украине не состоится, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости. Посол обвинил западные страны в агрессии

"Я не раскрываю секрета, повторю то, что я сказал сразу же по окончании долгого разговора с президентом Путиным на совместной пресс-конференции. Я дал ясно понять, что такого заявления, что этого не произойдет, не было", — сказал канцлер.