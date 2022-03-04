МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Число вакансий в России текущей зимой выросло в среднем на 27% по сравнению аналогичными периодами 2020-2021 годов, при этом возросло и общее число соискателей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказала об ожидаемом эффекте от новых мер поддержки IT-сферы

Специалисты проанализировали вакансии и резюме, опубликованные с декабря 2021 года по февраль 2022 года, и выяснили, как изменился рынок труда в России этой зимой по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов.

"По итогам зимы 2021-2022 годов среднемесячное количество вакансий от российских работодателей приросло на 27% по сравнению с зимой 2020-2021 годов. Наибольший прирост новых предложений от компаний произошел в январе 2022 года — число открытых вакансий увеличилось на 30% по сравнению с январем 2021 года", — говорится в исследовании.

"В декабре 2021 года прирост к декабрю 2020 года составил 26%, в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года — 25%", — уточняется там же.

В тоже время общее количество резюме соискателей увеличилось за год — на конец февраля 2022 к концу февраля 2021 года — на 11,2%, или на 2,1 миллиона, выяснили специалисты.

Эксперты отмечают, что среди соискателей по-прежнему сохранилась тенденция к росту интереса к удаленной работе: доля соискателей, которые хотели бы иметь возможность работать вне офиса, увеличилась за год в 1,8 раза (с 12,7% в декабре-феврале 2020-2021 годов до 22,9% в декабре-феврале 2021-2022 годов). В то же время среди работодателей доля тех, кто готов рассматривать полностью удаленно трудящихся сотрудников, до сих пор составляет менее 3%, говорится в исследовании.