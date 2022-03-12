МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Исключения из санкций ЛНР и ДНР свидетельствуют, что США готовят в республиках госперевороты, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает РИА Новости. Жители ЛНР и ДНР смогут стать клиентами российских банков

Сенатор отметил, что американское правительство разрешило сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов, а также по развитию демократии в ДНР и ЛНР. При этом, ссылаясь на Министерство финансов США, он уточнил, что Соединенные Штаты разрешат "определенные действия", направленные на гуманитарную поддержку ЛНР и ДНР — например, "проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии".

В то же время Косачев подчеркнул, что США не видели в этом необходимости восемь лет, когда Украина начала "расстреливать три с половиной миллиона своих граждан", которые проживают на территории Донбасса.

"Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот — Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других "гуманитарных проектов" у США для вас нет", — заключил сенатор.