В Совфеде заявили о подготовке США к госперевороту в республиках Донбасса
Сенатор Косачев: исключения из санкций ЛНР и ДНР свидетельствуют, что США готовят госперевороты
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Исключения из санкций ЛНР и ДНР свидетельствуют, что США готовят в республиках госперевороты, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает РИА Новости.
Сенатор отметил, что американское правительство разрешило сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов, а также по развитию демократии в ДНР и ЛНР. При этом, ссылаясь на Министерство финансов США, он уточнил, что Соединенные Штаты разрешат "определенные действия", направленные на гуманитарную поддержку ЛНР и ДНР — например, "проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии".
В то же время Косачев подчеркнул, что США не видели в этом необходимости восемь лет, когда Украина начала "расстреливать три с половиной миллиона своих граждан", которые проживают на территории Донбасса.
"Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот — Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других "гуманитарных проектов" у США для вас нет", — заключил сенатор.
https://1prime.ru/society/20220312/836353432.html
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