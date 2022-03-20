МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу страны Джо Байдена в неспособности остановить кризис на Украине из страха перед ядерным потенциалом России. Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны

Экс-глава США Трамп присоединился к критике российской военной операции на Украине, хотя еще совсем недавно назвал "гениальным" решение российских властей о признании независимости ДНР и ЛНР.

"Это катастрофа, что там происходит… Нам нужно остановить это безумие. Байден говорит: "Нам не следует атаковать, это ядерная держава. Нам не следует делать это"… Он так боится, так боится", — заявил он на митинге во Флориде.