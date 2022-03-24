МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда в стране пока стабильна. Минтруд сообщил о снижении безработицы в феврале

"Увольнений мы не видим", — сказал министр в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей.

Котяков отметил, что в простой были переведены более 90 тысяч работающих россиян. Это связано с перенастройкой логистических цепочек и технологических процессов некоторых компаний.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти помогут гражданам, желающим трудоустроиться.