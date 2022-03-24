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Минтруд оценил ситуацию на российском рынке труда
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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда в стране пока стабильна. "Увольнений мы не видим", — сказал министр в ходе своего выступления на заседании... ПРАЙМ, 24.03.2022
общество , экономика, новости, минтруд рф, рынок труда, работа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что ситуация на рынке труда в стране пока стабильна.
"Увольнений мы не видим", — сказал министр в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей.
Котяков отметил, что в простой были переведены более 90 тысяч работающих россиян. Это связано с перенастройкой логистических цепочек и технологических процессов некоторых компаний.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти помогут гражданам, желающим трудоустроиться.