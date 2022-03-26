МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден оговорился, выступая перед американскими военными на базе в польском Жешуве, и "допустил" отправку десантников США на Украину, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN. Байден спрогнозировал будущее китайской экономики

Американский лидер заявил, что военные смогут оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами, когда они будут "там", причем не указал, о какой стране идет речь. При этом он добавил, что украинцы невероятные, но значительную часть своего вдохновения черпают у американцев. Позже в Белом доме объяснили, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину.