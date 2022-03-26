МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Отмена переговоров Японии и России по вопросу Курильских островов и заключению мирного договора может привести к столкновению двух стран, заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в интервью Shukan Gendai. Об этом сообщает Lenta.ru. Япония вводит новый пакет санкций против России

Депутат выразил озабоченность, что в отсутствие этих переговоров Япония рискует в еще большей степени попасть под влияние Соединенных Штатов, а это, по его мнению, в итоге может привести к столкновению с Россией.

При этом он отметил, что действия Москвы представляют собой реакцию на санкции, которые Япония ввела против России.

Судзуки считает, что Токио необходима политика, позволяющая отстаивать свои интересы как перед Россией, так и перед США.