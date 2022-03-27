МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не призывает президента Украины Владимира Зеленского к мирному решению конфликта, а лишь провоцирует Россию, проявляя свою слабость и неуравновешенность, заявил в беседе с Shukan Gendai член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. ОБ этом сообщает Lenta.ru. В Японии заговорили о возможном конфликте с Россией из-за Курил

"Президент Байден должен сказать Зеленскому: "Результат конфликта уже ясен. Теперь нет другого выбора, как начать диалог". Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, а только провоцирует Россию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена", — заявил Судзуки.

При этом японский парламентарий подчеркнул, что президент Зеленский отвергает мирное урегулирование ситуации, и тем самым ведет Украину к катастрофе. В то же время он подчеркнул, что именно военные действия Зеленского на Донбассе вынудили Российскую Федерацию начать спецоперацию.