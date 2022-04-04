Экономист перечислила самые востребованные профессии в России
Экономист Самраилова назвала самые востребованные в России профессии: газосварщик, слесарь, электрик
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. О наиболее востребованных в России профессиях в беседе с Общественной службой новостей рассказала доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова.
Она подчеркнула, что для решения проблемы с безработицей, нужно обретать те виды профессиональной деятельности, которые сегодня востребованы на рынке труда.
По ее словам, сегодня больше других в стране не хватает людей рабочих специальностей.
"Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик. Хороший электрик. Это то, что на повестке дня. Я посмотрела в статистике, что есть недостаток именно этих специалистов, рынок труда их очень хочет увидеть", — рассказала экономист.
https://1prime.ru/society/20220404/836578288.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.