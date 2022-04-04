МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. НАТО найдет способ "относительно быстро" принять Швецию и Финляндию в свои ряды, если эти страны выразят такое желание, заявил в эфире CNN генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РБК. Болтон рассказал о стратегической ошибке США и НАТО в ситуации на Украине

"Конечно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все тридцать союзников (по НАТО — прим. ред.)", — предположил Столтенберг, отметив, что у блока сложился "хороший диалог" с властями обеих стран.

Выступая в Брюсселе, глава альянса заявил, что "нет союзников, которые были бы ближе к НАТО, чем Финляндия и Швеция".

По его оценке, армии этих стран соответствуют требованиям НАТО, поэтому, если Хельсинки и Стокгольм направят заявки на вступление, то альянс отреагирует на это положительно.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО уважает право каждого государства выбирать собственный путь, включая "право Финляндии и Швеции не стремиться к членству, как это было на протяжении десятилетий".