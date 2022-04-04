В НАТО заявили о готовности быстро принять в свои ряды новых членов
Генсек НАТО Столтенберг: если Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление, альянс их одобрит
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. НАТО найдет способ "относительно быстро" принять Швецию и Финляндию в свои ряды, если эти страны выразят такое желание, заявил в эфире CNN генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РБК.
"Конечно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все тридцать союзников (по НАТО — прим. ред.)", — предположил Столтенберг, отметив, что у блока сложился "хороший диалог" с властями обеих стран.
Выступая в Брюсселе, глава альянса заявил, что "нет союзников, которые были бы ближе к НАТО, чем Финляндия и Швеция".
По его оценке, армии этих стран соответствуют требованиям НАТО, поэтому, если Хельсинки и Стокгольм направят заявки на вступление, то альянс отреагирует на это положительно.
При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО уважает право каждого государства выбирать собственный путь, включая "право Финляндии и Швеции не стремиться к членству, как это было на протяжении десятилетий".
https://1prime.ru/society/20220404/836579448.html
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