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https://1prime.ru/society/20220419/836701545.html
Минэкономразвития оценило ситуацию на рынке труда
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал стабильной ситуацию на российском рынке труда. В ходе заседания правительственной комиссии министр отметил, что за прошлую неделю... ПРАЙМ, 19.04.2022
общество , новости, минэкономразвития рф, максим решетников, рынок труда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал стабильной ситуацию на российском рынке труда.
В ходе заседания правительственной комиссии министр отметил, что за прошлую неделю в России произошло сокращение числа рабочих мест в зоне риска.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в феврале 2022 года снизился до нового исторического минимума в 4,1%.
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