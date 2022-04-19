МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал стабильной ситуацию на российском рынке труда. Силуанов заявил о восстановлении доверия россиян к банкам

В ходе заседания правительственной комиссии министр отметил, что за прошлую неделю в России произошло сокращение числа рабочих мест в зоне риска.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в феврале 2022 года снизился до нового исторического минимума в 4,1%.

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