МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Решение американского лидера Джо Байдена перенести на более поздний срок визит на Украину показывает, что у Вашингтона ограничены возможности в разрешении конфликта, написал обозреватель Чжу Фэн для китайского издания Global Times. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне Байден заявил, что не знает, поедет ли он Киев, хотя ранее говорил, что готов к этому визиту.
"Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей", — отметил Чжу Фэн.
По мнению автора публикации, нерешительность Байдена, кроме прочего, говорит о корыстных целях американской администрации.
Обозреватель утверждает, что "мыльная опера" с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о "поддержке Украины" не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли.
https://1prime.ru/society/20220420/836707280.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.