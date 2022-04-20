МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Решение американского лидера Джо Байдена перенести на более поздний срок визит на Украину показывает, что у Вашингтона ограничены возможности в разрешении конфликта, написал обозреватель Чжу Фэн для китайского издания Global Times. Об этом сообщает РИА Новости. Байден заявил, что США потеряли лидерство в инновациях

Накануне Байден заявил, что не знает, поедет ли он Киев, хотя ранее говорил, что готов к этому визиту.

"Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей", — отметил Чжу Фэн.

По мнению автора публикации, нерешительность Байдена, кроме прочего, говорит о корыстных целях американской администрации.

Обозреватель утверждает, что "мыльная опера" с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о "поддержке Украины" не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли.