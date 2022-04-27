В США указали на "поразительную" ошибку администрации Байдена
Экс-советник Трампа Болтон: Байден совершает ошибку, стремясь ограничить право вето в ООН
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Экс- советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена, передает Lenta.ru.
Бывший советник назвал "поразительной" ошибкой в отношении России поддержку Байденом ограничения права вето в ООН.
"Администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности", — заявил Болтон, отметив, что США стали единственной страной-членом постоянной пятерки Совбеза ООН, которая выступила за "злополучную" идею. Он уверен, что "неразумная и ненужная" резолюция предполагает ослабление и уничтожение права вето.
Болтон обратил внимание на опасные аргументы администрации Байдена: "Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за "постыдную практику злоупотребления правом вето", — и отметил, что США сами нередко накладывали вето в одностороннем порядке, чем вызывали недовольство Великобритании, Франции, России и Китая.
https://1prime.ru/society/20220427/836762251.html
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