МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Экс- советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена, передает Lenta.ru. Байден посетовал, что США уже не на переднем крае прогресса

Бывший советник назвал "поразительной" ошибкой в отношении России поддержку Байденом ограничения права вето в ООН.

"Администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности", — заявил Болтон, отметив, что США стали единственной страной-членом постоянной пятерки Совбеза ООН, которая выступила за "злополучную" идею. Он уверен, что "неразумная и ненужная" резолюция предполагает ослабление и уничтожение права вето.

Болтон обратил внимание на опасные аргументы администрации Байдена: "Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за "постыдную практику злоупотребления правом вето", — и отметил, что США сами нередко накладывали вето в одностороннем порядке, чем вызывали недовольство Великобритании, Франции, России и Китая.