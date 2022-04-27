МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Экс- советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для журнала Hill раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена, передает Lenta.ru.

Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине

Байден посетовал, что США уже не на переднем крае прогресса

Бывший советник назвал "поразительной" ошибкой в отношении России поддержку Байденом ограничения права вето в ООН.

"Администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности", — заявил Болтон, отметив, что США стали единственной страной-членом постоянной пятерки Совбеза ООН, которая выступила за "злополучную" идею. Он уверен, что "неразумная и ненужная" резолюция предполагает ослабление и уничтожение права вето.

Болтон обратил внимание на опасные аргументы администрации Байдена: "Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за "постыдную практику злоупотребления правом вето", — и отметил, что США сами нередко накладывали вето в одностороннем порядке, чем вызывали недовольство Великобритании, Франции, России и Китая.