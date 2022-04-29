МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов, а поставки сверх этой суммы должен санкционировать Конгресс, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА Новости. Байден рассказал о планах на активы предпринимателей из России

Накануне Байден запросил у законодателей для Украины $33 миллиарда, включая $20,4 миллиарда в виде военной помощи.

"Как вы знаете, мы выделили 3,5 миллиарда долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 миллионов… Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию", — пояснила представитель Белого дома.