МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Власти штатов Миссури и Луизиана подали в суд на президента США Джо Байдена и членов его администрации по обвинению в сговоре с соцсетями и подавлении свободы слова, написал в Twitter генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт. The Hill: американцы скатываются в нищету из-за политики Байдена

"Миссури и Луизиана подали иск против Джо Байдена, Джен Псаки, (главного инфекциониста США Энтони — прим. ред.) Фаучи и других высокопоставленных официальных лиц за предположительный сговор с социальными сетями для подавления свободы слова под видом борьбы с "дезинформацией", — написал Шмитт в Twitter.

Шмитт считает, что Белый дом вступила в сговор с крупнейшими социальными сетями с целью цензурировать тему ноутбука сына президента Хантера Байдена и другие. Генпрокурор привел ряд примеров, которые, по его мнению, подтверждают его подозрения. В частности, он напомнил о блокировке аккаунта New York Post после публикации в 2020 году информации о ноутбуке.

Также истцы предъявляют претензии и к освещению в соцсетях информации о пандемии, включая их позицию в отношении теории лабораторного происхождения коронавируса.