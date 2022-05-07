МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в пятницу вечером объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, он включает артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

"Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи в сфере безопасности, в рамках которого Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", — говорится в письменном заявлении главы государства, которое распространил Белый дом.

"С сегодняшним объявлением (о военной помощи) моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности… Конгресс должен быстро предоставить запрошенное (администрацией) финансирование для усиления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров", — указал президент США.