Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, включающего радары и боеприпасы
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в пятницу вечером объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, он включает артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи в сфере безопасности, в рамках которого Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", — говорится в письменном заявлении главы государства, которое распространил Белый дом.
"С сегодняшним объявлением (о военной помощи) моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности… Конгресс должен быстро предоставить запрошенное (администрацией) финансирование для усиления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров", — указал президент США.
https://1prime.ru/society/20220507/836844461.html